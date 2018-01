Quello degli ultimi anni è stato sempre più una lista elettorale e sempre meno un partito".

la convinzione che il ruolo dei dem all'Ars "non debba essere improntato al collaborazionismo tout-court con il governo Musumeci" e la certezza che le liste per le elezioni politiche di marzo "non possano essere frutto di rapporti bilaterali" dei singoli big locali con il Nazareno. A poche ore dalla direzione regionale del Partito democratico il deputato regionale Antonello Cracolici prova ragionare sullo stato di salute un partito che trova nelle liste per le Politiche l'ennesimo motivo di scontro per le correnti che scorrono al suo interno. "Le vigilie elettorali sono sempre cariche di tensione, è normale che l'aria non sia serena", è la constatazione di partenza."Siamo in una fase in cui i contesti territoriali contano poco. Avevamo fondato questo partito su larghi processi di partecipazione e ora è mutato: se il territorio non è in grado di decidere, tutto finisce a Roma"."Spero di no. Il mio auspicio è che il partito in Sicilia sia in grado di trovare un accordo largamente condiviso, che sia capace di mobilitare tutti i livelli e non soltanto chi sarà eletto. Non si tratta di scegliere i semplici candidati ma di costruire una proposta che metta in moto anche chi potrebbe ottenere un seggio a Roma"."Immagino ad esempio che i capilista dei collegi plurinominali debbano candidarsi anche nei collegi uninominali. Un accorgimento che consentirebbe di stimolare tutti a dare il massimo per il partito, magari mobilitando anche chi non è stato eletto alle Regionali. Una cosa è certa: se le liste dovessero essere costruite soltanto su chi dovrà centrare l'elezione sarebbe complicato fare la campagna elettorale"."Ho il massimo rispetto per i nomi in ballo, ma credo che la dimensione 'esterna' assunta da Cardinale in questi mesi non abbia rafforzato il suo rapporto col Pd. Il suo Sicilia Futura ha provato a diventare una sorta di società satellite ma nei momenti di difficili queste realtà diventano secondarie"."Non riesco a immaginare il Pd come una Spa, così come è stato in questi anni. Il modello di un partito-confederazione non funziona e ha evidenti contraccolpi politici""Nel bene e nel male è stato ed è un dirigente del Pd, che non può gettare in mare i suoi quadri. Nella mia visione di partito non basta rivolgersi al capo in un rapporto bilaterale per avere la certezza che dica sì e ottenere un risultato, ma l'attuale impostazione gli dà ragione: lui ha una relazione diretta col capo"."Faccia ciò che vuole. Pensa che il Pd in Sicilia sia soltanto lui? Vedremo quanto totalizzerà questo Pd."Ero contrario all'esportazione del 'modello Palermo' ma in quei giorni c'era la corsa a dare ragione al sindaco. Mi riferisco a Cardinale, Lupo e Faraone e ad altri. Mi pare che il risultato sia sotto gli occhi di tutti: del 'modello Palermo' non abbiamo più notizie e la sua trasposizione alle Regionali si è rivelata un disastro di proporzioni storiche. La verità è che in quel momento di difficoltà il Pd ha abdicato al suo ruolo di punto di riferimento: ha cercato di nascondersi dietro a Orlando"."Sarei ipocrita se dicessi che l'atteggiamento assunto mi convince. Rischiamo di non avere una faccia, né un modo di essere coerente all'esterno. Rischiamo di essere un'armata Brancaleone molto 'raccogliticcia'"."Non siamo dei pericolosi estremisti ma non credo che il primo obiettivo di un partito d'opposizione debba essere quello di proporsi in maniera collaborazionistica con i vincitori e con la loro narrazione propagandistica dei problemi esistenti. Musumeci continua a parlare di 'disastri' ma io sono convinto che abbia trovato una Sicilia migliore rispetto a quella di cinque anni fa"."Musumeci ha un governo inesistente, che non ha celebrato neanche la classica luna di miele con gli elettori. La tradizionale euforia del dopo elezioni non c'è stata. Siamo di fronte a una realtà a due facce: da un lato c'è chi si propone in termini di rivincita culturale con operazioni scomposte come quella del docufilm su Mori, dall'altro l'assoluta assenza di proposte sul piano amministrativo. Non mi sottraggo al confronto, ma questo non può avvenire, ripeto, sulla narrazione dei problemi ma sulle cose da fare. Qui, invece, c'è stata la resa anticipata".