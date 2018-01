Il "5" è stato centrato a Palermo presso il punto vendita Sisal Bar Sicilia situato in Via Sicilia, 39/41; Il premio è costituito da 500.000 euro, che sono così ripartiti:

200.000 euro corrisposti subito, in denaro, che il vincitore potrà utilizzare come preferisce, senza alcun vincolo;

la restante parte dedicata all’acquisto di uno o più immobili sul territorio italiano.

Il fortunato giocatore potrà scegliere la casa che desidera, in massima libertà, su tutto il territorio italiano: in città, pensata per una famiglia numerosa o per il single, affacciata sulla riva di un lago oppure in mezzo a un verde prato in montagna; avrà ben 2 anni di tempo per trovare quella che desidera.

Dal 2014, anno di nascita del concorso, sono ben 61 le vincite assegnate, ma si tratta della trentanovesima casa da quando la formula del gioco è diventata quotidiana. La combinazione vincente è stata 6 – 11 – 13 – 20 – 29.

che mette in palio un premio incentrato su un bene concreto e tangibile, dando ai consumatori la possibilità di vincere la casa che potranno scegliere liberamente sul territorio italiano.“Abbiamo diversi clienti, per questo non riesco ad immaginare neanche di chi possa trattarsi. La nostra clientela è “mista”, composta da clienti abituali e persone di passaggio. Non ricordo nessuna puntata particolare riconducibile all’estrazione di ieri, abbiamo giocato regolarmente. Il fortunato vincitore ha centrato il “5” del valore di 500mila euro con una puntata da due euro”, aggiunge. “Si tratta della prima vincita così importante centrata nel nostro locale. In passato ci sono state altre vincite, ma mai di questo valore. Da quando il gioco è diventato giornaliero – continua – ho notato un lieve aumento nel volume delle giocate”. “Siamo molto felici per la nostra ricevitoria e per questo fortunato vincitore che si è aggiudicato una cifra così importante. Vincere con soli due euro questa cifra, una cosa davvero molto bella. Speriamo – conclude – si tratti di una persona che ne ha realmente bisogno e con questi soldi possa risolvere i suoi problemi, gli facciamo questo augurio. Se spero si ricordi di noi? Perchè no?!”.