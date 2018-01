A guidare quest'ultimo sarà la scrittrice Dacia Maraini, insieme a lei in cabina di regia naturalmente il sindaco Leoluca Orlando e l'assessore alla Cultura Andrea Cusumano. Sciolto finalmente il riserbo sulla data definitiva della conferenza stampa di presentazione degli eventi e delle iniziative: si svolgerà il 29 gennaio alle ore 15 nella sala consiliare di Palazzo delle Aquile. In quell'occasione verranno presentati tutti gli organismi del progetto, il logo elaborato dai ragazzi dell’Accademia delle Belle Arti di Palermo, e verrà finalmente presentato il piano della comunicazione per Palermo Capitale Italiana della Cultura 2018. Ancora avvolta nel mistero invece la data per la cerimonia ufficiale di inaugurazione alla presenza del presidente del Consiglio Paolo Gentiloni e del ministro dei Beni e attività culturali Dario Franceschini.

, ma che nei fatti ancora non è attrezzata per la grande festa. Da ieri qualcosa si è mosso: alla luce di un nuovo bando per la gestione della comunicazione dell'iniziativa, il primo era andato deserto, in testa con l'offerta migliore arrivata sul tavolo dell'assessorato alla Cultura ci sarebbe l'adv agency palermitana Gomez&Mortisia, che si occuperà per due mesi di creare il sito web ufficiale, gestirà l'ufficio stampa e i social media. L'agenzia è sul campo dal '92, la direzione artistica è affidata al fondatore Danilo Li Muli, e ha una lunga e corposa esperienza alle spalle: un'impressionante lista di clienti privati inspessisce il suo portfolio, ma anche le consulenze per istituzioni pubbliche non sono da meno. Non è la prima volta che collabora con il Comune di Palermo, ma Gomez&Mortisia ha anche lavorato tra gli altri per la presidenza del Consiglio dei ministri, l'Assemblea regionale siciliana e la Fondazione Federico II. Si attende ad ore la conferma ufficiale, ma i ben informati sono abbastanza certi che la scelta ricadrà sull'agenzia di Li Muli.si è insediato ieri a Palazzo Comitini il comitato di pilotaggio e il comitato scientifico del progetto “Palermo Capitale Italiana della Cultura 2018”.