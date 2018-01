Sono scattate le manette per una donna e due uomini di 38, 45 e 42 anni che abitano a Misilmeri.L'accusa per tutti e tre e di detenzione ai fini di spaccio e produzione di sostanze stupefacenti.Sequestrati anche alcuni sacchi di concime e tutto il materiale per il confezionamento della droga. I tre sono stati sottoposti agli arresti domiciliari in attesa della direttissima.