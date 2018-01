PALERMO - Aveva postato un video sul suo profilo Instagram dove i suoi amici virtuali avevano commentato la sua performance. Sullo schermo le immagini del giovane studente partinicese G.L.R di 18 anni che imbracciava un fucile da caccia e sparava verso la strada in via Torino a Partinico (Pa). Accanto a lui si vedeva il nonno pensionato P.I. di 80 anni che dava consigli al nipote per migliorare la mira e perfezionare il tiro. I carabinieri della compagnia di Partinico dopo indagini sono risaliti a nonno e nipote. Il primo è stato denunciato per istigazione a delinquere e omessa custodia delle armi, il secondo per accensione ed esplosioni pericolose. (ANSA).