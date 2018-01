PALERMO - "Fino all'ultimo ho cercato di andare completamente solo. Vado con Berlusconi, mi ha offerto un seggio sicuro al Senato per Forza Italia. Io farò l'accordo per diventare ministro: se divento ministro bene, altrimenti rimango a fare l'assessore. Senatore è soltanto una cosa transitoria". Così Vittorio Sgarbi, critico d'arte e assessore ai Beni culturali della Regione Siciliana, a La Zanzara su Radio 24. "Abbiamo chiesto tre seggi: ho ipotizzato Vulpio e Tremonti, per non abbandonarlo in quota Lega".