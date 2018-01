Avvenimenti previsti per sabato 20 gennaio in Sicilia.Astoria Palace, via Montepellegrino 62, ore 09:00 Giornata conclusiva del congresso nazionale sugli Aggiornamenti in Hpv-Ist Ginecologia.Ex monastero dei Benedettini, ore 09:30 Il ministro del Lavoro Giuliano Poletti e l'assessore alle Politiche sociali della Regione siciliana Mariella Ippolito partecipano a un incontro conclusivo di una tre giorni dal titolo "Bambini e ragazzi: quale futuro?", organizzato da Uneba, Università e scuola San Giovanni Bosco.Liceo Enrico Fermi, ore 09:30 Il Lions club Sciacca Terme organizza una conferenza sulla "Generazione App", relatore il professor Francesco Pira dell'Università di Messina.- Comune, 09:30 Il sottosegretario Davide Faraone illustra lo stanziamento di 1,9 milioni di euro per il recupero di Villa Tedeschi.- Hotel Federico II,via P.pe Granatelli 60, ore 10:00 III congresso regionale del sindacato Ugl Sicilia.- Via VI Aprile, ore 10:30 Manifestazione "Piantiamo nuovi alberi", organizzata dal M5S.- Centro Pio La Torre, p. Santa Lucia 24, ore 11:00 Conferenza stampa di presentazione del'associazione Società dei Radicali Elio Vittorini primo presidente.- Via Benevento (ang. v. Colombo), ore 13.00 Inaugurazione della nuova Guardia medica in locali confiscati alla mafia.- Ex chiesa di San Bartolomeo, ore 17:00 Convegno su "L'impegno dei cattolici in politica", organizzato dal Movimento cristiano lavoratori.- La Feltrinelli, via Cavour 133, ore 18:00 Orazio Labbate presenta il suo romanzo "Suttaterra" (Tunué), con Angelo Di Liberto.- Teatro Perracchio, ex Teatro Quasimodo, ore 21:00 In scena lo spettacolo "Pirandelliana" della compagnia Godot di Ragusa.- Teatro Garibaldi, ore 21:00 In scena 'Pagliacci', di Ruggero Leoncavallo. Regia di Lino Privitera. Con il soprano Daniela Schillaci, il tenore Marcello Giordani e il baritono Carmelo Corrado Caruso. Musica dell'Orchestra filarmonica Teatro Garibaldi diretta da Gaetano Costa. (ANSA).