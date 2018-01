TORTORICI (MESSINA) - Una ragazza di 20 anni, Chiara Foti Randazzese, è morta la scorsa notte a Tortorici (Me) in un incidente stradale. Rimasti feriti anche la sorella di 16 anni e il fidanzato della vittima, che era alla guida dell'auto finita in una una scarpata. I festeggiamenti in onore di San Sebastiano, patrono di Tortorici, si svolgeranno oggi in forma ridotta in segno di lutto.(ANSA).