PALERMO - Un incontro tra l'Ordine dei dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Palermo (Odaf), guidato dalla presidente Paola Armato, e il Sindaco di Palermo Leoluca Orlando si è svolto ieri a Palazzo Comitini. L'Odaf Palermo ha offerto al Sindaco la propria disponibilità per una collaborazione istituzionale con l'Amministrazione al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile della Città sui temi ambientali, dell'agricoltura e della selvicoltura urbana, per migliorare i servizi al cittadino e promuovere e valorizzare la cultura del proprio patrimonio ambientale. In particolare l'Ordine ha messo a disposizione dell'Amministrazione le competenze specifiche dei propri iscritti a sostegno delle politiche di gestione delle aree urbane e dell'hinterland e la progettazione di una città smart. Al termine dell'incontro è stato stilato un Protocollo d'intesa tra i due organismi per definire e sviluppare una serie di iniziative a servizio della collettività. Su invito del Sindaco, l'Odaf entrerà a far parte della rosa delle Istituzioni che siedono al tavolo Interistituzionale di Palermo capitale della cultura 2018, che si farà promotore di attività ed eventi.