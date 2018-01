ROMA - "E' ovvio che la pena deve essere umana, ma è anche vero che le strutture carcerarie consentono anche a chi ha problemi di salute di potersi curare dentro il carcere. Avviene per tantissimi detenuti, non vedo perché non dovrebbe avvenire per un detenuto politico solo perché ha costituito Forza Italia. Non mi pare giustificabile. Ci sono dei giudici, la magistratura di sorveglianza che fa le sue valutazioni e ha ritenuto che le condizioni di salute dell'ex senatore dell'Utri fossero compatibili con il regime carcerario. E' giusto che si faccia curare in carcere". Così Antonio Ingroia interpellato sul tema a margine della consegna del simbolo della Lista de Popolo al Viminale. Ingroia ha sottolineato però anche come Dell'Utri abbia "mantenuto una condotta irreprensibile e assolutamente dignitosa da detenuto".(ANSA).