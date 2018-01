In relazione alla citazione in giudizio presso la Corte dei Conti dell’onorevole Nino Oddo , riguardante alcune nomine di consulenti effettuate nella precedente legislatura all’Ars, si ritiene opportuno chiarire che

le nomine in questione sono state fatte nel pieno rispetto della normativa vigente, peraltro secondo le medesime procedure seguite dagli altri componenti del Consiglio di Presidenza, così come da tutti coloro che hanno ricoperto tale incarico in precedenza". Lo precisa in una nota il portavoce del Psi di Trapani Massimo Zaccarini. La nota fa notare in seguito che "

il collegio dei Questori di cui faceva parte Oddo aveva peraltro ridotto il plafond per i consulenti e introdotto la massima trasparenza su nomi e curriculum". e che

"i consulenti dell'onorevole Oddo, come si può evincere dal sito internet dell’Ars, sono stati tutti professionisti in possesso della laurea richiesta e nessuno con rapporti di parentela con il Questore".

