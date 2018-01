La direzione regionale del Pd di Ieri è stata un appuntamento utile a ragionare sull'avvio della campagna elettorale. I toni ed i ragionamenti emersi mostrano la faccia di un partito che ha voglia di discutere e di dire la sua".

Così Fabio Teresi, componente della direzione regionale del Pd. "

Adesso chiediamo al segretario del Pd di Palermo di convocare, anche con procedura d’urgenza, la direzione provinciale per fare la nostra parte in merito alla discussione sulla costruzione delle liste alle politiche e per affrontare alcuni nodi politici sui quali fare chiarezza a cominciare dal ruolo del Pd nel governo della città".

PALERMO - "