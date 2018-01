È quanto sostiene la società Mondello Immobiliare Italo-Belga, che dal 1909 è concessionaria di diverse spiagge nella zona nord della città. Al centro del contenzioso due terreni dati dal Comune a due chioschi: secondo la società di Mondello i terreni non sarebbero comunali, ma apparterrebbero dal 1910 proprio alla Italo-Belga. A decidere sulla questione sarà il Tar.È il Consiglio di giustizia amministrativa a ricostruire la vicenda in una sentenza, partendo dal ricorso contro il provvedimento con cui il Comune ha dato in concessione i due beni immobili: “La società Mondello Immobiliare – scrivono i giudici del Cga nella sentenza che riguarda il terreno di viale Regina Margherita - ha dedotto in primo luogo l’assenza in capo all’Amministrazione del potere di disporre del bene in questione, con conseguente nullità della concessione, sostenendo fondamentalmente che il chiosco di che trattasi non rientrerebbe nel demanio pubblico stradale, in quanto si tratta del terreno venduto nel 1910 dal Demanio dello Stato alla precedente società Les Tramways de Palerme (ora Mondello Immobiliare) e sarebbe, pertanto, certamente privato, essendo stata poi ceduta al Comune di Palermo solo la sede stradale”.e che al Comune sia stata ceduta solo la parte che comprende la strada. Dunque il provvedimento di concessione del terreno di Valdesi, che viene assegnato per sei anni in cambio di più di otto milioni di euro, è, per la società, da annullare. Discorso analogo per quello di via Giove, su cui sorge un altro locale.A decidere sarà il Tar, che in un primo momento aveva rimandato alla giustizia ordinaria il caso “sul rilievo – si legge ancora nella sentenza del Cga - che la domanda proposta vertesse sulla spettanza del diritto di proprietà”. Italo-Belga aveva presentato appello a questa decisione, sostenendo che al centro della controversia ci fosse “l’istruttoria procedimentale” messa in atto dal Comune. I giudici del Consiglio di giustizia amministrativa hanno deciso di accogliere l’appello della società, rimandando la decisione al Tribunale amministrativo. Sarà quello il teatro della "guerra dei chioschi".