Lo ha annunciato il presidente del Senato Pietro Grasso, candidato premier di Liberi e Uguali, oggi a Torino per l'inizio della campagna elettorale in Piemonte.

, non vorrei dare notizie che potrebbero essere smentite o cambiate. Stiamo per depositare". Lo ha detto il leader di LeU Pietro Grasso a Torino rispondendo ad una domanda sulla candidatura della presidente della Camera Laura Boldrini. Mentre sulla scelta di alcuni partiti di far scendere in campo i loro leader nei collegi più difficili, aggiunge: "Il problema non è trovare collegi sicuri, ma ottenere il consenso degli elettori. Quindi, ovunque ci si candidi, bisogna puntare a interessare i cittadini con programmi e progetti".