Cettina riposa dentro una bara sormontata da un drappeggio nero. Giovanni, il custode dei loculi, scuote la testa: “No, non è venuto nessuno”.

“Mia figlia era tutto per me. Mi mancano i suoi abbracci. Mi manca la sua voce. Mi mancano le sue carezze”.sfiora i capelli e le parole di Giovanna Lo Biondo, fino a increspare la sua voce in lacrime. Giovanna, mamma di Maria Concetta Conigliaro, uccisa e bruciata a ventisette anni. Per quel delitto, dopo la conferma in secondo grado, il marito di Concetta, Salvatore Maniscalco, è stato condannato a vent'anni. In appello, il pg Giuseppe Fici aveva chiesto una riduzione a sedici anni per l'attenuante della provocazione. A breve si pronunceranno i giudici della Cassazione., dice il neo-eletto sindaco, Rosario Agostaro. Che gonfia il petto: “Non siamo più la patria delle cosche”.A quasi quattro anni dal delitto - ci sono state le indagini e qualche incomprensione - a Cettina sarà finalmente concessa una degna sepoltura. Maria Concetta Conigliaro sparì il nove aprile del 2014, dopo avere scritto una marea di post su facebook. A maggio la madre denunciò la scomparsa. A giugno, il ritrovamento di ciò che restava della ragazza, abbandonato e carbonizzato in un fusto, nell'erba alta della campagna, dalle parti di San Cipirello. Il marito ha rilasciato una miriade di dichiarazioni contraddittorie, tra mezze ammissioni e mezze retromarce. Lei voleva lasciarlo – riferiscono le cronache nere e giudiziarie fin qui cristallizzate – lui non ci stava. Maria Concetta fu uccisa e devastata dal fuoco.non è mai semplice mettere le didascalie all'orrore: “Il corpo di Cettina bruciò per giorni e giorni, prima di essere ritrovato”. L'attenzione mediatica per la vicenda fu intermittente. Non tutte le vittime muovono a sdegno e pietà nell'identica maniera. Una tappa di 'Chi l'ha visto', rintracciabile in rete, inanella personaggi e interpreti della tragedia. Sullo sfumare della puntata irrompe una vicina: “Cettina era una bimba e aveva la faccia come una rosa”.. I fiori sono tutti per gli altri. Una signora anziana, in un cappotto marrone, porta dei girasoli e li depone ai margini di una lapide, su una foto giovane che ha tutta l'aria di un figlio.come è giusto che sia – dice Rosario Agostaro -. Non possiamo nemmeno, secondo il nostro regolamento, regalare una tomba. Dobbiamo prima comprarla. Essere sindaco qui significa pensare a tutto e a tutti. Ascoltare tutti e tutto. Abbiamo ottomilaseicentocinquanta anime”. Il vento di San Giuseppe Jato ha portato, intanto, nuvole scure e qualche filo di nebbia sul piccolo cimitero.nelle battaglie di una vita coniugale impossibile. Il suo studio, vicino al corso principale, è la scena in cui si narrano i quadri di un inferno familiare: “Era una donna che voleva amare ed essere amata. Aveva passato la sua infanzia in una casa famiglia, per i problemi dei genitori. Ed è normale che in quel contesto si cerchi una via d'uscita”.i figli e una vicenda di coppia che si era trasformata in sofferenza, in accuse di abusi e di violenze. Fino alla decisione di separarsi dall'uomo che non amava più. E l'orrore con le sue incancellabili didascalie.– abbiamo pensato che fosse, finalmente, giusto organizzare qualcosa in memoria di Maria Concetta. E abbiamo saputo che le spoglie erano già a San Giuseppe Jato, dissequestrate, nella caserma dei carabinieri”. Da lì si è mosso il meccanismo di una condivisa solidarietà. L'avvocato Katia La Barbera, legale di parte civile della famiglia, aggiunge, raggiunta al cellulare: “La restituzione era stata accordata qualche tempo fa. Probabilmente, c'è stato anche un equivoco di comunicazione”.“Ora Cettina potrà riposare in pace. Sì, lei voleva soltanto amare ed essere amata. Non ha avuto questa fortuna, purtroppo”. Le frasi sono inframezzate da un luccichio che imperla gli occhi verde acqua di colei che narra.Maria Concetta Conigliaro si recò nello studio del suo avvocato, per presentare un'altra denuncia. Infine, disseminò le briciole del suo cuore su facebook, come un'ombra sperduta che lasci un segno per rintracciare la sua strada al buio. Immagini e parole di dolcezza. L'ultimo post: “Sai quando c'è una persona che ci tiene a te? Quando non aspetta che sia tu a cercarla. Quando, anche se si sente dire 'vattene', resta con te”. La sua foto nel profilo: una ragazza dallo sguardo indefinito, con un soprassalto di paura.: “Volete avvicinare per parlare con me? – sussurra al telefono con un timbro soffocato – Sì, sì. Venite pure”. E accetta di lasciarsi riprendere: “Mia figlia era tutto per me. E' come se fosse sempre con me. Mi manca tutto di lei. Mi manca tanto. Lei mi dava la forza di andare avanti”.piangendo sommessamente. E pare di rivederla la ragazza che voleva amare ed essere amata, tra le le nuvole e i tetti di San Giuseppe Jato. Cettina, dalla faccia bella come una rosa, cullata dal vento, come se il vento fosse una madre.