Notte di sangue a Kabul. Sono almeno 15, tra morti e feriti, le vittime di un attacco all'Hotel Intercontinental della capitale afghana assaltato da un gruppo di uomini armati, almeno quattro, presumibilmente talebani.



Da fonti di intelligence si apprende che tra i morti ci sono cinque membri del personale di sicurezza afghano dell'hotel. L'hotel è frequentato da molti occidentali e quindi è strettamente sorvegliato.



L'attacco - che non è stato rivendicato - è iniziato attorno alle 21 locali quando gli uomini armati sono entrati nelle cucine dell'albergo sparando all'impazzata sui clienti e spostandosi poi nei vari piani dell'edificio mentre la gente terrorizzata cercava riparo nelle stanze piombate improvvisamente nel buio. Gli assalitori hanno tagliato l'energia elettrica e quasi subito è divampato un incendio che ha avvolto i piani alti dell'edificio: le fiamme, secondo fonti ufficiali afghane, sono state appiccate in una cucina del quarto piano. Secondo un uomo che è riuscito a fuggire - ha riportato la tv Tolo - gli attaccanti hanno lanciato alcuni ospiti dalle finestre al grido di 'Allah u Akbar'.



"Chiedo alle forze di sicurezza di aiutarci il prima possibile, prima che ci raggiungano e ci uccidano", è stato l'appello disperato lanciato da un ospite dell'Intercontinental, probabilmente via cellulare, e ripreso dai media internazionali.





share













Domenica 21 Gennaio 2018 - 07:12