Non riusciva a raccontare alla madre cosa aveva subito e così una ragazza di 14 anni ha raccontato di aver subito una violenza sessuale dal padre in un tema a scuola. All'uomo, un dipendente pubblico di 50 anni è stata notificata un'ordinanza cautelare ed è stato allontanato dalla casa dove viveva con la sua famiglia in un centro del Cassinate e gli è stato imposto di non avvicinarsi alla moglie e alle figlie.La storia, terribile, che si sono trovati di fronte gli agenti del commissariato di Cassino, riporta il Messaggero, avrebbe avuto inizio la scorsa estate, mentre era sola a casa con il padre. La ragazzina l'avrebbe mantenuta per sé fino a quando l'insegnante di italiano di una scuola superiore non ha assegnato un tema: "Racconta quello che, a parole, non riesci a dire a tua madre".L'adolescente non con parole esplicite, ma con una serie di frasi che hanno fatto emergere il suo malessere interiore, ha raccontato la sua terribile esperienza. La docente, dopo aver letto e riletto il tema, ha informato la dirigenza della scuola e poi è stato segnalato il tutto alla polizia. Con discrezione sono partite le indagini, sono stati ascoltati i familiari della ragazzina e acquisti altri elementi. La madre, assistita dall'avvocato Emanuele Carbone, non si era mai accorta di nulla.