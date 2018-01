l segretario nazionale Matteo Renzi, al presidente del Pd Matteo Orfini, al segretario regionale del Pd Fausto Raciti

e al segretario provinciale Carmelo Miceli. "

Mancano pochi giorni alla definizione delle liste e all'apertura della campagna elettorale. Noi amministratori e rappresentanti del territorio - scrivono i firmatari - sentiamo forte la responsabilità di comunicare agli organi dirigenziali di partito le nostre idee, perplessità ed esigenze in vista delle elezioni per la formazione delle liste verso la XVIII legislatura del Parlamento italiano".

della classe dirigente

- prosegue la lettera - che il nostro territorio ha potuto esprimere in Parlamento l’On. Franco Ribaudo ex sindaco di Marineo (Pa), che in questi cinque anni è stato un punto di riferimento serio e sensibile alle nostre esigenze, compagno di tante battaglie e problematiche della nostra quotidianità, svolgendo il mandato con spirito di servizio e mettendo in pratica un’azione di coinvolgimento concreto nelle scelte politiche con le amministrazioni locali, i circoli del Pd e tutto il territorio. Esperienze di buona politica come queste, basate sull’attenzione per il nostro territorio e sulla presenza costante nei nostri comuni, sono la soluzione per scongiurare la deriva a destra già messa in atto in occasione delle ultime elezioni regionali siciliane ed arrestare l’avanzata delle forze populiste".

ri, cosi come previsto dallo statuto del partito. Un ottimo mezzo di selezione della classe dirigente. Hanno saputo dare all’attività politica una forza propulsiva in più, dando al nostro partito un ruolo da protagonista nelle passate competizioni elettorali, che lo hanno visto spesso vincente. È grazie a questo metodo di selezione"Riteniamo sia di fondamentale importanza in questo momento storico e sociale la condivisione con gli organismi territoriali di partito. Sarebbe controproducente limitare importanti decisioni ad un cerchio ristretto di persone, correndo il rischio di ritrovarsi disarmati nei territori ad affrontare la difficile e complessa competizione elettorale che abbiamo davanti, con delle candidature indicate ed imposte solo dall’alto. Noi ci siamo - propongono - e vogliamo dare il nostro contributo supportando delle candidature che siano da noi condivise, vogliamo impegnarci a fianco di chi in questi anni si è speso per il territorio producendo svariate iniziative parlamentari e istituzionali, mirate soprattutto a migliorare la condizione di vita di noi cittadini tutti, con particolare riguardo allo sviluppo delle aree interne. Vogliamo dare continuità a questo prezioso lavoro svolto in questa prima legislatura, con la consapevolezza che molto resta ancora da fare. Vogliamo pertanto che non si disperda il lavoro fatto fin qui, dall’On. Ribaudo, profondo conoscitore delle problematiche e dei processi messi in atto dal governo nazionale (patto per il sud – piano periferie- resto al sud ecc.) ma anche di tutta la programmazione regionale, atti attraverso cui sembra concretizzarsi una prospettiva di riscatto e di sviluppo della nostra terra"."Ci rendiamo conto - concludono - che siamo ormai fuori tempo massimo per celebrare le primarie. Ma, proprio per questo, in assenza di iniziative volte al coinvolgimento della base, abbiamo voluto con la presente dire la nostra, rimanendo questo, l’unico mezzo di confronto con i vertici del partito. Si confida quindi, nella speranza che la dirigenza del Pd tutta, possa tenere in seria considerazione quanto sopra accogliendo le istanze del territorio".I firmatari:1. Alia – Sindaco Felice Guglielmo2. Alia -Circolo Pd Giovanni Siracusa3. Altofonte – circolo- Enzo Di Girolamo4. Altofonte – consigliere comunale- Giovanni Pileri5. Baucina – coord circolo - Giuseppe Realmuto6. Belmonte Mezzagno – circolo - Maurizio Milone7. Belmonte – consigliere comunale – Piero Di Liberto8. Bisacquino – consigliere comunale – Marco Vitrano9. Bisacquino – circolo – Gianvito Gaudiano10. Bolognetta – coord circolo - Franco Orobello11. Bolognetta Vice Sindaco Giuseppe Lo Cascio12. Campofelice di Fitalia Sindaco Piero Aldeghieri13. Campofelice di Fitalia Presidente del consiglio Francesca Buttacavoli14. Campofiorito Sindaco Giuseppe Oddo15. Campofiorito circolo Edoardo Leto16. Camporeale Sindaco Cino Gigi17. Camporeale circolo Bonino Saporito18. Carini Sindaco Giovì Monteleone19. Carini – circolo- Valeria Gambino20. Castronovo di Sicilia Sindaco Francesco Onorato21. Castronovo di Sicilia Consigliere Buscarino22. Castronovo di Sicilia Consigliere Vita Alba Soletta23. Cefala Diana – circolo - Redes24. Chiusa Sclafani- circolo- Tortorici Vincenzo25. Chiusa Sclafani – consigliere comunale - Enza Coscino26. Ciminna – coord circolo – Francesco Tusa27. Borgetto - coord circolo Panettino-28. Contessa Entellina – Sindaco - Sergio Parrino29. Contessa Entellina- circolo - Messina Antonio30. Corleone – circolo - Giuseppe Crapisi31. Corleone – circolo - Paolo Misuraca32. Giuliana - circolo – Scaturro Antonino33. Giuliana - Consigliere comunale - Chiara Tomasino34. Godrano - coord circolo - Sileci Domenico35. Godrano - Sindaco –Matropaolo Epifanio36. Lercara Friddi - consigliere D’Amore Bianca37. Lercara Friddi- circolo - Loredana Sedita38. Marineo – coordinatore circolo - Costa Angela39. Marineo - Consigliere comunale - Cangialosi Fabio40. Mezzojuso – Sindaco - Salvatore Giardina41. Mezzojuso – Vice Sindaco - Nicola Di Grigoli42. Misilmeri – consigliere comunale – Salvatore Tripoli43. Monreale - Sindaco - Piero Capizzi44. Monreale - circolo - Russo silvio45. Palazzo Adriano – circolo - Marino Giovanni46. Partinico - Consigliere Gianlivio Provenzano47. Partinico – coord circolo – Franca Sicula48. Piana degli Albanesi – consigliere comunale - Giusi Petrotta49. Piana degli Albanesi – coord circolo Giacomo Cuccia50. Prizzi – coord circolo – Giorgio Collura51. Prizzi – consigliere comunale - Giuseppe Carbone52. Roccamena – Sindaco - Tommaso Ciaccio53. Roccamena - Vice Sindaco - Mimmo Foto54. Roccapalumba –sindaco- Guglielmo Rosa55. Roccapalumba – coord circolo – Maia Francesca Devincenzi56. San Cipirello - circolo – Piero Galli57. San Giuseppe Jato –circolo – Giuseppe Bruno58. Santa Cristina Gela- Sindaco – Massimo Diano59. Santa Cristina Gela – coord circolo60. Trabia – Circolo- Michela Tricomi61. Trabia – Assessore – Infantino Fortunato62. Trappeto circolo - Salvo Randazzo63. Ventimiglia di Sicilia- Coordinatore - Giuseppe Puntarello64. Ventimiglia di Sicilia- vice sindaco - Gino Anzalone65. Vicari – circolo - Salvatore Canzoneri66. Vicari – consigliere comunale – Antonio Miceli67. Villafrati – circolo - Ludovisi Antonino68. Villafrati – assessore - Mercante Caterina