PALERMO - Dopo l'intesa con Costa Crociere arrivano i primi turisti a Salemi, comune inserito nella lista dei borghi più Belli d'Italia. Giovedì un pullman di visitatori provenienti in gran parte da Spagna, Francia, Russia e nord Europa è arrivato nella cittadina trapanese: i turisti hanno visitato il centro storico, il castello normanno-svevo e il polo museale. "Si tratta di un piccolo passo che però ci inorgoglisce perché abbiamo sempre creduto nell'intesa con Costa Crociere nata nell'ambito dei Borghi più Belli d'Italia - dice il sindaco di Salemi, Domenico Venuti -. L'auspicio è che tutto questo diventi una splendida routine". L'intesa tra Costa Crociere e l'associazione 'I Borghi più belli d'Italia' vede Salemi come unico punto di riferimento della compagnia di navigazione per la Sicilia occidentale. Nella parte orientale dell'Isola, invece, l'iniziativa ha coinvolto il comune messinese di Montalbano Elicona e quello catanese di Castiglione di Sicilia. (ANSA).