MESSINA - Un arresto e 23 persone denunciate dalla polizia a Messina nell'ambito di controlli sulla sicurezza nei luoghi della movida. Ieri, intorno alle nove, una telefonata segnalava schiamazzi in un appartamento vicino alla stazione ferroviaria, dove era in corso un droga party. Sequestrati 13 dosi di oppiacei, 18 di cocaina, 4 di marijuana, Mdma in polvere, pasticche e una boccetta di Popper. I presenti, tra i 18 ed i 36 anni, sono stati denunciati per detenzione di droga, il proprietario dell'appartamento, F.A., è finito ai domiciliari con l'accusa di aver agevolato l'uso di stupefacenti. (ANSA).