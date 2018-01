E' andata male ad una ventottenne e ad una 35enne che hanno tentato di scappare senza passare dalla cassa al "Forum" e al "Sidis". Nello specifico, G.V, residente a Villabate, stava per fuggire dall'Ipercoop del centro commerciale di Brancaccio con capi d'abbigliamento per un valore di cento euro.Nei guai anche R.P, sorpresa all'interno del supermercato di via Villagrazia mentre rubava generi alimentari per un valore di sessanta euro.. I controlli dei carabinieri non si sono fermati qui ed hanno permesso di individuare un allaccio abusivo alla rete Amap e due all'impianto di illuminazione pubblica dell'Enel: tre persone, tra cui una casalinga, sono state denunciate a piede libero per furto aggravato.