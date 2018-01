Avvenimenti previsti per dopodomani, lunedì, in Sicilia.1) CORLEONE (PA) - Aula magna dell'istituto scolastico "Don Colletti", ore 11:00 Secondo appuntamento dell'iniziativa "Corleone e Palermo ricordano Ugo Triolo e Mario Francese" a cui hanno aderito l'università di Palermo, Libera, l'Ordine dei giornalisti, il consiglio dell'Ordine degli avvocati di Termini Imerese e diversi istituti scolastici del Corleonese. Organizza il "Comitato Ventisei gennaio".2) PALERMO - Politeama Garibaldi, ore 17:15 Nell'ambito della stagione 2018 degli Amici della Musica di Palermo, direttore artistico Donatella Sollima, sarà inaugurato il ciclo di concerti al Politeama Garibaldi, con la "Camerata Ducale" direttore e violino solista Guido Rimonda.3) PALERMO - chiesa della Pinta, ore 18:00 In occasione della mostra fotografica "La lunga vita. Longevità: nuova fonte di energia", organizzata dalla fondazione Farmafactoring si terrà la presentazione della ricollocazione dell'antica pittura con l'Annunciazione, già in deposito al museo Diocesano di Palermo, con un intervento della prof. Maria Concetta Di Natale.