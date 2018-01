È un segno tangibile dell’impegno dell’Istituto a sostenere le realtà imprenditoriali siciliane con l'offerta di prodotti finanziari diversi, dai più tradizionali a quelli più innovativi come i MiniBond . E’ per noi motivo di orgoglio e soddisfazione – afferma il Presidente dell’Irfis Alessandro Dagnino – poter affiancare e supportare aziende del territorio quale la Conte Tasca d'Almerita che rappresenta in ambito internazionale un esempio del miglior made in Sicily. Q

uesto - ha concluso Dagnino - è uno strumento innovativo, che rappresenta per gli emittenti una opportunità di presentarsi agli investitori istituzionali e in prospettiva al mercato dell'equity".

PALERMO - Irfis-FinSicilia, intermediario finanziario soggetto a direzione e coordinamento della Regione Siciliana e sottoposto alla vigilanza della Banca d’Italia ha previsto tra le azioni per il sostegno alle imprese, l'offerta di strumenti finanziari come i MiniBond, che rappresentano un valido supporto per la copertura dei fabbisogni delle aziende, complementari al più tradizionale credito bancario consentendo un accesso diretto ai mercati finanziariÈ di questi giorni la sottoscrizione da parte dell'Irfis FinSicilia, per l'importo di 500 mila euro del MiniBond Short term quotato all'ExtraMOT PRO gestito da Borsa Italiana dal 5/1/2018 emesso dalla Conte Tasca D’Almerita, storica azienda vitivinicola siciliana che fa capo alla famiglia Mastrogiovanni Tasca D'Almerita .Advisor dell'emittente e process coordinator è la Frigiolini & Partners Merchant. "