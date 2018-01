Una commedia spregiudicata sul rapporto sempre vivo tra seduzione e potere. La Presidentessa, commedia in tre atti, narra le vicende di Giulietta, maliziosa soubrette che, dopo essere stata allontanata dall’albergo dove alloggiava in occasione di una tournèe teatrale, trova ospitalità nell’austera casa del presidente Triconte, giudice di provincia non più giovanissimo. Qui, il caso vuole che venga scambiata per Agata, la legittima consorte. Da cui l’abbrivio di un’irresistibile girandola di equivoci tra i quali il magistrato cercherà di districarsi per ottenere il tanto agognato trasferimento a Roma.

"La Presidentessa" inizia la tournee dal 9 febbraio all'11 febbraio a Palermo. Seguiranno altre date, disponibili sul sito della compagnia www.associazionegianburrasca.it Al fine di avvicinare quanta più gente possibile al teatro, prezzo speciale per chi prenota online:

posto numerato a 8 euro invece dei 12 euro per l’intero e dei 10 euro per il ridotto.

Durante la replica di domenica 11 saranno presenti le telecamere di Welcome Theatre: il progetto tutto italiano che permette di portare il teatro sul web.

il famoso copione trasposto in film prima da Silvana Pampanini e Carlo Dapporto, poi da Johnny Dorelli e Mariangela Melato. A ospitare la commedia brillante, sarà il nuovo Teatro Sant'Eugenio, inaugurato a gennaio e diretto da Mario Pupella.