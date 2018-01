PALERMO - Nuovi controlli e multe nel pub Hammamet in piazza Borgese a Palermo. Il titolare del locale era stato multato lo scorso 4 gennaio dalla polizia di Stato per avere occupato gran parte della piazza senza autorizzazione. L'uomo ora è stato sanzionato per l'installazione abusiva di un gazebo e di due tende solari (308 euro), per l'affissione abusiva esterna di insegne pubblicitarie (412 euro), per la mancanza dell'apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico (400 euro), per la mancanza delle previste tabelle alcolemiche (400 euro), per la mancanza della comunicazione di somministrazione all'esterno (1000 euro) e per occupazione abusiva di suolo pubblico (169 euro): per quest'ultimo reato è stato denunciato.(ANSA).