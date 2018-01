PALERMO - Stava trascorrendo la domenica pomeriggio in pieno centro città quando è ripiombata nella paura. A pedinarla e minacciarla il suo ex, un uomo con cui aveva da tempo interrotto i rapporti, ma che non si era rassegnato alla fine della loro relazione. L'aveva inseguita fino al Teatro Massimo, dove ha contattato i poliziotti dell'ufficio Prevenzione generale e Soccorso pubblico: era terrorizzata. la donna ha raccontato agli agenti di essere stata presa di mira dall'ex fidanzato per l'ennesima volta, dopo un lungo periodo di pedinamenti, minacce e telefonate.

Ha riferito di avere profondamente cambiato il suo stile di vita per evitare di incontrare l'uomo, al punto da essersi trasferita in un altro appartamento dove però era stata ancora una volta rintracciata dall'uomo. Un tunnel di persecuzioni e pressioni psicologiche che ieri hanno raggiunto il culmine. L'uomo, che si trovava proprio nelle vicinanze di piazza Verdi, è stato poco dopo individuato ed arrestato per stalking.

A finire in manette anche un extracomunitario che ha aggredito la moglie davanti ai figli minorenni. Si tratta di un 44enne accusato di maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale. Una violenza che non si è placata nemmeno con l'arrivo dei poliziotti, contro i quali l'uomo si è scagliato. Con non poca difficoltà gli agenti sono riusciti a bloccarlo e ad ammanettarlo.