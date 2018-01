I boss agrigentini si rammaricavano della scarsa serietà dei referenti palermitani.Giuseppe Nugara, Giuseppe Luciano Spoto e Giuseppe Quaranta, tre dei 57 arrestati del blitz che ha colpito il mandamento di Santa Elisabetta. Gli unici che godevano della loro stima erano i corleonesi.offrono uno spaccato di una mentalità mafiosa che resiste al tempo e agli arresti. “... abbiamo bisogno di loro... e non ci sono... non è più come una volta - diceva Spoto - una volta c'era... una provincia... mettiamo su la provincia... la provincia già si sapeva dove bisognava andare... chiamava a chi... vai con lui e sapevi dove andare... adesso non si sa più niente... assolutamente... perché le cose sono cambiate... non è che sono cambiate... perché le persone che tu conoscevi non ci sono più... e quello che c'è... quello che c'è non si può muovere”.“... ci voglio dire una cosa... vossia è più grande di me... la provincia di Agrigento sistema tutte cose... come sistemiamo noi le cose in provincia di Agrigento si spaventano tutti”. E Spoto, dall'alto dei suoi ottant'anni, aggiungeva: “La provincia di Agrigento è più seria... i palermitani sono come sono... ce n'erano una decina che erano persone affidabili non ci sono più... a Palermo sono quelli che sono... perciò se ce n'è qualcuno io non lo so... se ce n'è qualcuno ancora i non lo so... io posso arrivare fino a Corleone... a Corleone so che ci sono ancora persone on la testa sulle spalle...”. Quaranta concludeva il ragionamento: “La nostra provincia è il fiore all'occhiello di tutti”.E se ne vantavano come emerge dalle parole di Nugara, ancora una volta intercettato: “... non si chiama mafia... si chiama Cosa Nostra … è tutto l'essere umano... è dai tempi da quando è nato l'uomo che c'è questo discorso... questa parola significa rispetto per le persone... rispetto di determinate cose... giusto... non è che significa che devono essere cristiani tinti per essere... e la ci sono delle regole... che tu devi portare sempre... se devi stare vicino a determinate persone... le regole... non si scherza... così è”.Ciro Tornatore, 83 anni, che sarebbe stato il capo della mafia dell'intera provincia, dispensava consigli ai giovani: “Senza alzare mai la testa... anche se ve la vogliono fare alzare tenetela bassa... non vi preoccupate... un titolo non vale niente di fronte alla persona e alla dignità”. E soprattutto bisognava stare attenti a "quei fetenti" delle forze dell'ordine., come hanno sottolineato il procuratore Francesco Lo Voi, e l'aggiunto Paolo Guido, quanto resti difficile scardinare la mentalità mafiosa che regna sovrana.