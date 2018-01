Lo conferma Arni Aiolfi, amministratore delegato Italia e direttore dei progetti di sviluppo per l'Europa del sud del Club Med: ''Abbiamo cominciato le vendite dei soggiorni in ottobre e oggi abbiamo motivo per ritenerci soddisfatti del tasso d'occupazione della struttura che è già molto richiesta - spiega a La Sicilia - I dati sulle presenze fino a settembre vanno molto al di là delle nostre aspettative. Abbiamo il record delle vendite per l'apertura di un villaggio. Manca poco al tutto esaurito ad agosto nel primo cinque tridenti del Club Med nel Mediterraneo e in Europa dove fervono i lavori di ristrutturazione. Tra lavoratori assunti e indotto generato, la ricaduta occupazionale è stimata in almeno 400 unità. La struttura avrà 170 "case a secco", 13 suite e tre ristoranti. (ANSA).