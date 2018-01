Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo operativo radiomobile e la polizia. Una volta ristabilita calma i cinque sono stati condotti in caserma: per loro è scattato l'arresto. In attesa della direttissima si trovano ai domiciliari.

A far scattare la scintilla, un parcheggio conteso nella zona centrale di Misilmeri, piccolo paese alle porte di Palermo.Sono scesi dalle proprie macchine per far valere le proprie ragioni, ma soltanto l'intervento della moglie di uno dei due uomini, S.S di 60 anni, è riuscito a riportare la situazione alla calma.ma che in realtà ha poi avuto un epilogo che è costato loro l'arresto. P.E 19enne e P.P. 20enne, infatti, sono andati su tutte le furie quando hanno saputo della lite in cui era stato coinvolto il padre. In base a quanto ricostruito dai carabinieri, i ragazzi si sono recati a casa di S.S per chiarire quanto accaduto.Tra calci, pugni e colpi di casco, si è così scatenato il caos.