I lavoratori, senza stipendio da settembre, una settimana fa si sono rivolti alla Fiom. Del gruppo fanno parte 18 operai ex Sim (fallita a novembre), assunti a dicembre dalla Soitek, e per loro le retribuzioni sono ferme allo scorso luglio. Stamattina, nel cantiere ferroviario di viale Francia, si è svolta un'assemblea retribuita, di due ore, organizzata dalla Fiom, che ha stabilito lo sciopero dalle 9.30 in poi e per domani un'altra astensione di 8 ore. Un incontro con la stazione appaltante, la Sis, si terrà domani alle 10. Per Francesco Foti, della segreteria provinciale Fiom Cgil Palermo, "è inammissibile che si determinino condizioni del genere, con i lavoratori senza retribuzione, malgrado un impegno gravoso su un appalto per un'opera importantissima gestita dalle Ferrovie dello Stato". (ANSA).