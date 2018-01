A finire in manette nel corso dell'ultimo fine settimana, un trentenne ed un 41enne trovati in possesso di droga nella zona del Borgo vecchio e allo Sperone.durante la perquisizione sono stati trovati sedici grammi di hashish suddivisi in sette dosi, oltre a quarantacinque euro in contanti considerati frutto dello spaccio.Nei guai anche M.A, trovato in possesso di venticinque grammi di marijuana e trentacinque di hashish: erano suddivisi in quindici e venti dosi pronte per essere spacciate. Una denuncia è anche scattata per un 24enne accusato di detenzione di droga ai fini di spaccio. La sostanza stupefacente è stata interamente sequestrata.