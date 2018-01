Il Gip del Tribunale lo aveva allontanato dalla casa e dalla famiglia ed era controllato con un braccialetto elettronico.

Non ha retto allo scandalo che l'ha travolto quando la figlia di 14 anni, in un tema d'italiano, ha raccontato di essere stata violentata dal padre . L'uomo, 54 anni, agente della polizia penitenziaria, oggi ha scelto di farla finita e si è impiccato.L'adolescente non con parole esplicite, ma con una serie di frasi che hanno fatto emergere il suo malessere interiore, aveva raccontato la sua terribile esperienza in un tema intitolato "Racconta quello che, a parole, non riesci a dire a tua madre". La professoressa, dopo averlo letto, aveva avvisato la madre dell'adolescente che ha fatto scattare le indagini con una denuncia.La donna aveva anche raccontato di un episodio simile accaduto alla sua prima figlia, ora 28 anni, precisando "che in quell'occasione il marito le aveva promesso che non si sarebbero più verificati fatti analoghi".