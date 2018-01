L'allarme viene da Anthony Barbagallo, deputato all'Ars e già assessore regionale al Turismo, Sport e Spettacolo negli ultimi due anni della precedente legislatura. Tra le sue iniziative, appunto, la messa in rete dei suddetti siti teatrali, con la creazione del circuito Anfiteatro Sicilia.

Lo stesso Barbagallo ha presentato nei giorni scorsi un'interpellanza per conoscere come la Regione intenda procedere al riguardo.

"Mentre l'Arena di Verona - sottolinea ancora Barbagallo - ha annunciato con un anno di anticipo il cartellone definitivo, in Sicilia non si riesce, al momento, ad allestire neanche la stagione al Teatro Antico di Taormina, tra i più prestigiosi al mondo e rispetto al quale i vigili del fuoco hanno rilevato la necessità di specifici interventi. Ricordo inoltre che, dopo il successo della prima edizione dell'estate 2016, Anfiteatro Sicilia aveva allargato la rete dei siti coinvolti ai teatri classici di Catania e Morgantina. Uno sforzo enorme che non deve essere vanificato. Questo stallo è un danno non soltanto per la promozione della Sicilia a livello internazionale, ma anche per gli operatori. Il Governo regionale ed in particolare l'assessore Sgarbi dicano dunque se hanno intenzione di allestire i teatri di pietra per lo spettacolo dal vivo. E in caso affermativo in che modo e in che tempi. Il mondo intero ci guarda e si aspetta continuità e coerenza dopo le straordinarie stagioni del 2016 e del 2017, che anno visto esibirsi nei nostri teatri antichi protagonisti assoluti del panorama artistico e culturale, dai Duran Duran a Eddie Vedder, da Carmen Consoli a Battiato, da Uto Ughi a Isabell Allende".

. Negli scorsi anni, durante le giornate del Festival di Sanremo e delle ormai prossime Fiere internazionali del Turismo di Milano e Berlino, sono stati presentati i concerti di musica leggera e classica, le opere liriche, la prosa e gli altri eventi di rilievo artistico, turistico e culturale, che si sarebbero tenuti nei teatri antichi siciliani. Al momento non risulta invece che sia stato adottato alcun atto d'indirizzo né impegno di spesa".