1) CATANIA - Istituto Duca degli Abruzzi, ore 09:30 Incontro su 'Mare Mostro: un mare di plastica?' promosso da Marevivo, il comune e la direzione marittima della Guardia costiera2) PALERMO - Ars, sala stampa, ore 10:30 In occasione della discussione in aula sull'emergenza rifiuti in Sicilia, conferenza stampa di Legambiente.3) MODICA (RG) - Municipio, ore 10:30 Conferenza stampa in vista dell'assemblea pubblica del 27 gennaio sull'utilizzo del palazzo di giustizia di Modica.4) CATANIA - Catania International Airport Hotel, ore 11:00 Presentazione del collegamento tra Catania e Vienna attivato da Air Malta. Partecipano Charles Mangion, Chairman of Air Malta, i vertici della Sac, e Konrad Mizzi, ministro del Turismo di Malta, il sindaco Enzo Bianco, Sandro Pappalardo, Assessore Regionale al Turismo,Piero Agen, Presidente della Camera di Commercio del Sud-Est.5) PALERMO - Fondazione Sant'Elia, ore 11.30 Anteprima per la stampa di "Ricordi futuri 3.0. Diaspore in terra di Sicilia", mostra che sarà visitabile dal 25 gennaio al 24 marzo.6) CAPO D'ORLANDO (ME) - Ufficio del sindaco, ore 12:00 Conferenza stampa di presentazione del "Carnevale Siciliano" organizzato dall'Assessorato al Turismo del Comune di Capo d'Orlando insieme alle scuole di danza, ai circoli e alle associazioni.7) AGRIGENTO - Santuario Addolorata, in via Garibaldi, ore 17:00 Incontro di storia locale "Fatti e Misfatti a Girgenti prima delle camicie nere" con lo storico Elio Di Bella. L'iniziativa è promossa dall'associazione Epea. Interverranno don Lillo Argento, parroco della Chiesa dell'Addolorata, Girolamo Carubia presidente dell'associazione Epea, Dino Montana superiore dell'arciconfraternita dell'Addolorata.8) CATANIA - Libreria Cavallotto, corso Sicilia 91, ore 17:30 Incontro su 'Storia, tradizioni e festa dedicata alla Patrona di Catania, Sant'Agata' con monsignor Gaetano Zito e la giornalista Maria Torrisi. Partecipano i componenti del comitato della Festa di Sant&rsquoAgata.9) PALERMO - Teatro Biondo, ore 17:30 Debutto di "Acqua di colonia", della coppia Frosini-Timpano. Repliche il 24 e 25 gennaio alle 21.10) PALERMO - Teatro Massimo, ore 19:30 Inaugurazione della stagione 2018 del Teatro Massimo con "Guillaume Tell" di Gioachino Rossini, in francese. Dirige Gabriele Ferro. In scena Roberto Frontali (Guillaume Tell), Dmitry Kor chak (Arnold Melcthal) e Nino Machaidze (Mathilde), regia di Damiano Michieletto, scene di Paolo Fantin, costumi di Carla Teti e luci di Alessandro Carletti.(ANSA).