circa, commercianti, agricoltori, studenti, cittadini e amministratori locali

del comitato cittadino "No discarica Agira" arrivato a Palermo oggi, in occasione della

, per dire no alla discarica per rifiuti speciali che dovrebbe sorgere nel territorio di Agira.

A dirlo davanti a un gruppo di manifestanti arrivati direttamente dall'Ennese, sono Claudio Fava e alcuni parlamentari del M5s, tra i quali Elena Pagana, Giorgio Pasqua e Gianpiero Trizzino. È un gruppo di 350 personee contro ogni norma di legge e anche contro il buonsenso il fatto che una discarica per rifiuti tossici sia prevista a poco più di un chilometro e mezzo da un territorio di interesse comunitario e in un territorio che ha una forte vocazione all'agricoltura".- e sono qui per dirvi che non dovete permettere che il vostro territorio si riduca così com'è ridotto il mio. Non permettetelo"., ha depositato una mozione, firmata anche da Fava, con la quale si chiede lo stop, in autotutela, dell'iter per la realizzazione della discarica per rifiuti speciali. "Esistono gravi dubbi - scrive - sulla legittimità dei componenti della commissione che ha scritto le autorizzazioni. È inammissibile che un potere discrezionale venga esercitato da soggetti nominati senza alcuna procedura aperta al pubblico".