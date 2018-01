addetti alle pulizie negli ospedali riuniti Villa Sofia – Ospedale Cervello. I lavoratori denunciano un disciplinare di gara che farebbe scendere le ore di lavoro, e chiedono tra le altre cose il rinvio dell’apertura delle buste prevista per il 24 gennaio.con un conseguente calo degli stipendi. Lo scorso 18 gennaio una delegazione dell’Unione sindacale di base-Usb aveva esposto la posizione dei lavoratori all’assessorato alla Salute, ma, si legge in una nota, “i lavoratori, non contenti delle risposte date dagli Ospedali riuniti Cervello-Villa Sofia e dell'assessorato alla Salute, hanno deciso di continuare la mobilitazione”, e di “coinvolgere nella vertenza anche le cooperative di altri lotti, al fine di far comprendere che la lotta dei 330 gli operai della Dussmann – si legge ancora nella nota - non riguarda solo loro ma tutti i lavoratori del settore, a rischio di pesantissima diminuzione delle ore contrattuali, dopo aver già subito in passato una riduzione delle ore”.“il ritiro immediato del bando e l'aumento dell'importo complessivo di gara al fine di garantire i livelli occupazionali e gli stipendi dei lavoratori della cooperativa e il rinvio dell'apertura delle buste previsto per il 24 Gennaio”, e si dichiara pronto a “indire uno sciopero qualora le richieste dei lavoratori non vengano ascoltate dalla politica”.