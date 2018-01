L’intervento, effettuato dagli agenti del Naf, nucleo antifrode, predisposto dal comandante Gabriele Marchese nell’ambito della programmazione del controllo del territorio per il contrasto all’abusivismo, è stato rivolto alla verifica di un’attività presumibilmente irregolare.

Durante l’accertamento, seguendo i percorsi dei fili collegati alla cabina elettrica di derivazione, sono stati individuati gli allacci abusivi di tutti i residenti del condominio, sette in tutto, S.G. di 31 anni, M. L.C. di 49 anni, S.F. di 38 anni, M.O. di 73 anni e A.T. di 59 anni, che sono stati quindi denunciati all’autorità giudiziaria per furto di energia elettrica.

Resta ancora da accertare l’utilizzazione di altri due contatori.

