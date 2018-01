A quattro anni dalla scomparsa, l’opera da lui iniziata continua a essere una realtà attiva, un punto di riferimento per gli studiosi e una realtà significativa nel panorama delle Biblioteche di scienze sociali.

L’evento sarà l’occasione non solo per fare memoria del p. Carrara ma anche per farlo conoscere a chi ne ha solo sentito parlare e per ritrovarci insieme quanti abbiamo avuto la fortuna di frequentarlo, conoscerlo, amarlo.

Partecipa all’evento p. Gianfranco Matarazzo SJ, superiore della Provincia Euromediterranea della Compagnia di Gesù.

- Si svolgerà il 26 gennaio 2018 alle ore 11.30 presso la sede dell’Istituto Arrupe, la cerimonia di intitolazione della Biblioteca a p. Angelo Carrara SJ, fondatore e direttore della Biblioteca dell’Istituto Arrupe fino al 2013.