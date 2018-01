e come sempre, anche attraverso i suoi social, lascia per l'Isola i suoi messaggi d'amore. Per la gente e per il cibo, soprattutto. Solo che invece di arancine ha scritto "arancini" e su Facebook c'è stato chi l'ha rimproverato per la "gaffe". Ma sono state proteste blande, a Gianni Morandi si perdona anche questo.Già sul traghetto, mentre attraversava lo stretto di Messina, il sorriso di Gianni era dedicato alla Sicilia. Il cantante è stato ospite del centro commerciale "Le vigne" di Agrigento.