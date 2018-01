Gli arrestati, dopo la convalida dell’arresto, sono stati rimessi in libertà, tranne Maurizio Cannariato, sottoposto ai domiciliari.

Era stata suddivisa in vari barattoli, anche in quelli che contenevano del riso, nel tentativo di ingannare il fiuto dei cani. E' stato inutile: la cocaina che si trovava in quell'appartamento di Cruillas è stata sequestrata e le manette sono scattate per quattro persone.A fare scattare le manette per detenzione di droga ai fini di spaccio, i carabinieri della stazioni Borgo Nuovo e San Filippo Neri, che hanno passato al setaccio l'abitazione. In totale sono stati sequestrati circa duecento grammi di cocaina, dieci dei quali erano già suddivisi in trentotto dosi pronte per essere rivendute all'interno delle confezioni che di solito contendono le aspirine.