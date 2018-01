Un uomo che viaggiava a bordo di un ciclomotore ha perso la vita: in base a quanto accertato dalla polizia municipale arrivata sul posto, si è scontrato con un furgone che proveniva dalla direzione opposta.. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita: le ferite riportate si sono infatti rivelate gravissime.. Rallentamenti al traffico si sono registrati nella zona dove è stato chiuso il tratto di strada per permettere l'intervento dei soccorsi e i rilievi. Le indagini per ricostruire la dinamica sono condotte dall'Infortunistica.