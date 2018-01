PALERMO - Il gup di Palermo, Wilma Mazzara, ha condannato a 2 anni e 2 mesi, disponendone l'espulsione, un uomo originario del bengalese di 38 anni. L'imputato, assistito dall'avvocato Salvatore Modica, era accusato di maltrattamenti alla moglie e induzione all'aborto: è stato condannato per la prima imputazione e assolto per la seconda. Non ci sarebbero infatti prove che i medicinali dati dall'uomo alla moglie abbiano influito sull'aborto, poi eseguito in ospedale. Secondo la ricostruzione della Procura, nel 2015, a pochi mesi dal matrimonio, l'uomo avrebbe cominciato a picchiare la donna con calci e pugni. L'intervento della polizia è stato sollecitato da una vicina che aveva raccolto le confidenze della vittima. (ANSA).