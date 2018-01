I provvedimenti restrittivi sono il risultato di un'indagine condotta dai Carabinieri della Compagnia di Ragusa che ha consentito di accertare come gli indagati (in prevalenza ragusani, albanesi e tunisini), organizzati in quattro distinti gruppi criminali, rifornivano secondo le accuse le piazze di spaccio nei comuni di Ragusa, Santa Croce Camerina e Comiso, smerciando marijuana, hashish e cocaina. Numerosi gli arresti e i sequestri di stupefacente già effettuati nel corso delle indagini. Nell'operazione, tuttora in corso, sono impegnati 90 militari. Ulteriori dettagli saranno resi noti in una conferenza stampa, che sarà tenuta questa mattina, alle ore 11, presso il Comando Provinciale Carabinieri di Ragusa.(ANSA).