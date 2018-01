- 'Chiamami col tuo nome' del regista palermitano Luca Guadagnino ha avuto quattro nomination agli Oscar: migliore film, canzone originale (Sufjan Stevens - Mistery of love), migliore sceneggiatura non originale (adattata da James Ivory) e Timothée Chalame migliore attore. L'assegnazione dei premi è prevista per domenica 4 marzo durante la cerimonia condotta da Jimmy Kimmel.