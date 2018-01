. Una tendenza delle ultime ore è rappresentata dai rumours insistenti sulla possibilità di schierare alcuni deputati regionali appena eletti, che se vincenti a questa tornata potrebbero liberare il posto all'Ars ai primi dei non eletti. Un sistema per motivare maggiormente il partito nella contesa. Se ne parla ad esempio nel Pd, dove nelle ultime ore circola l'indiscrezione su una possibile candidatura del recordman di preferenze, magari in un collegio a Catania, ma anche nel centrodestra. E c'è poi il tema delle donne: il Rosatellum impone il rispetto delle quote rosa e i partiti devono trovare candidature femminili di peso. In quest'ottica è circolato negli ultimi giorni anche il nome di Patrizia Monterosso, ex segretario generale della Regione, come papabile candidata per Forza Italia.Quello di Monterosso è l'ultimo nome “nuovo” finito nel totocandidati. Un'indiscrezione ripresa dal quotidiano Repubblica che trova conferme in ambienti di Forza Italia. Se ne parla davvero, ma nulla è deciso. I forzisti avranno 16 dei 29 collegi uninominali. Tra i candidati che andranno nei collegi uninominali gli uscentialla Camera (e non al Senato come sembrava),al Senato,su Catania. Se eletto libererebbe un posto all'Europarlamento che andrebbe al secondo dei non eletti (il primo è Gianfranco Miccichè, che ha altri impegni),. Un collegio anche per, figlia di Santi, ex deputato regionale.sarà capolista al Senato in Sicilia occidentale, dovesaranno capilista alla Camera, così comenella Sicilia orientale. Nel proporzionale ancheQuanto agli altri partiti del centrodestra, l'ultimo gossip vede in. Fratelli d'Italia non ha ancora chiuso l'accordo con Diventerà Bellissima. Il movimento di Musumeci nel weekend ha eletto la direzione che si riunirà in settimana dopo gli incontri con gli altri partiti del coodinatore. Che sarà uno dei candidati musumeciani a queste politiche. Si sono fatti avanti, tra gli altri, per correre anche l'ex assessore regionale, e, primo dei non eletti del Ragusano alle Regionali. Tra i centristi di Noi con l'Italia-Udc oltre asul tavolo ci sono i nomi di. Si parla anche della possibilità di una candidatura di deputati regionali come il siracusanoe il licatesema al momento sono solo indiscrezioni.Nel Pd i giochi non sono ancora fatti. Si decide a Roma, la Sicilia sta cercando di fare sentire la sua voce. Un'altra direzione regionale dovrebbe esserci in settimana, tra giovedì e venerdì. Domani il segretario Fausto Raciti riunisce la conferenza dei segretari provinciali. Circola la voce della candidatura dia Catania. Quasi certa la discesa in capo del rettore di Messina. Ma sullo Stretto c'è un po' di overbooking, con tanti aspiranti:di Sicilia Futura,, lo stesso Navarra,. Il presidente del Parco dei Nebrodi potrebbe essere il candidato nel collegio in cui i dem potrebbero tentare di giocarsela, quello che mette insieme i Nebrodi e l'Ennese. Per il quale un altro papabile del territorio èsindaco di Troina. Ma lì bisogna anche fare i conti con il possibile transito dei crisafulliani a Liberi e uguali. Sulle Madonie c'è un derby per il collegio della Camera tra l'uscentee l'ex sindaco di Gangi, novemila preferenze (senza elezioni) alle Regionali. Resta da capire se ci sarà un collegio per il braccio destro di Leoluca Orlando. A Trapani si parla dima anche dell'eventualità della candidatura di. A Caltanissetta tiene banco la polemica su, ma sembra che la deputata figlia dell'ex ministro possa spuntarla. Quanto alle altre liste della coalizione non si registrano novità di rilievo rispetto ai nomi già circolati fin qui. I centristi aspettano di capire quali e quanti collegi uninominali toccheranno loro, ma dal Pd non arriva ancora risposta.I vincitori delle “parlamentarie” sono stati resi noti., la squadra è pronta ( qui i nomi) Resta aperta la partita dei collegi uninominali. Qui le ultime indiscrezioni . I sondaggi dicono che i grillini potrebbero accaparrarsene più d'uno. Qui i nomi ancora non ci sono e non si escludono sorprese “eccellenti” in arrivo da Catania.sarà capolista al Senato in Sicilia occidentale, E quasi certamente sarà anche candidato in un collegio uninominale a Palermo. I cento nomi dei disponibili alla candidatura sono andati al vaglio di Roma, dove si sta definendo il quadro. In Sicilia occidentale alla Camera in pole c'è l'uscente di Sinistra Italiana. La Sicilia orientale sarà appannaggio dei bersaniani di Mdp. Potrebbe esserci l'uscenteo un big nazionale. Il medico di Lampedusasarà candidato in Lombardia, capolista in un collegio.