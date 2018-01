E’ da tempo, troppo tempo, che tutti sanno quello che avviene sotto i nostri occhi, ma nessuno finora ha potuto, o voluto, fare qualcosa di concreto. Adesso, quest’ennesima iniziativa di Orlando, che mi auguro non resti l’ennesimo proclama ai quattro venti, una prassi alla quale il sindaco ci ha ormai abituato.

Contrastare la prostituzione significa soprattutto liberare le tantissime vittime, creare delle regole certe, come avviene in molti altri paesi civili, facendo in modo di eliminare un sistema di criminalità, che prospera da sempre alla luce del sole.

E’ arrivato il momento di dire finalmente basta”.

Lo afferma Sabrina Figuccia, consigliere comunale dell’Udc, che prosegue: “Diceva qualcuno che a pensar male si fa peccato ma spesso s’indovina e così, nei corridoi dei palazzi comunali, si sussurra che, nel corso di una tempestosa riunione in Prefettura, Orlando sia stato duramente redarguito dal prefetto e da qui sia nata l’ordinanza trasmessa al neo comandante dei vigili urbani Gabriele Marchese, che ha già ordinato ai suoi di pattugliare sia il Parco della Favorita che tutte le strade, soprattutto del centro storico, che tradizionalmente ospitano il tristissimo spettacolo della prostituzione.