Bisogna cercare soluzioni adeguate per un nuovo regolamento sulla concessione del suolo pubblico per bar, pub e ristoranti". Lo afferma Antonio Cottone, presidente Ape - Associazione pubblici esercizi di Confcommercio Palermo, che ha partecipato assieme alla presidente Patrizia Di Dio alla riunione della Commissione Affari istituzionali del Comune.disponibili ad ulteriori incontri per definire le nostre richieste e ci aspettiamo che in tempi brevi possa essere varato dal Consiglio comunale questo regolamento in modo da risolvere definitivamente la questione che resta aperta ormai da troppo tempo. Sicuramente la questione sarà affrontata anche dalla Commissione Attività produttive che incontreremo nei prossimi giorni", conclude Cottone. Intanto, per venerdì 26, alle ore 10, in Confcommercio Palermo è stata fissata una riunione con gli associati e con tutti gli imprenditori e con gli operatori del settore per mettere a punto una serie di proposte attraverso un confronto.