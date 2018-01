in difficoltà l'amico... se lui... la persona è affidabile... ma non è che ti vengo a cercare... io faccio... direttamente... vado là... faccio quello che devo fare”.

L'anziano boss di Bivona, Giuseppe Luciano Spoto, uno dei 57 arrestati del blitz di ieri, suggeriva l'acquisizione preventiva di informazioni sulla vittima: “... per esempio a Favara... noi dobbiamo andarlo a cercare e dirgli che persone sono... lui ti dice sono avvicinabili... è questo il passo da fare... sono persone avvicinabili che ci si può andare... allora uno ci va... se lui dice 'non è avvicinato'... ci togliamo le mani e chiuso... perché io non posso consumare a te... io non posso metteremettere subito le cose in chiaro. Vincenzo Mangiapane, della famiglia mafiosa di Cammarata, era categorico: “... rompere le palle ad uno due persone... quanto camminano un po' con la testa bassa... poi si vede e si discute... mi si gonfia la minchia che ancora al mio paese... al mio paese... devono venire... di lì con i camion che sono alla stazione che ci lavorano... senza dire nemmeno buongiorno...”.Ecco il pensiero di Giuseppe Quaranta, della famiglia di Favara: “... noi siamo quelli che siamo... noi non cerchiamo a nessuno... nel momento in cui arrivano... tre... quattro... cinque giorni al massimo il segnale... devono essere loro a cercarci... o vengono per noi o se ne vanno dagli sbirri... le strade sono due punto...”. E via con le intimidazioni: “corone di fiori” nei cantieri o “l'acido delle batterie” nei serbatoi degli escavatori., reggente del mandamento di San Mauro Castelverde, nel Palermitano, non badava troppo per il sottile “…colpiamo e vaffanculo, così corre…”. Allora sì che la vittima del pizzo si sarebbe decisa a pagare.