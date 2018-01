"Abbiamo ascoltato ieri dalla voce dei sindaci (che hanno incontrato nella sede del Pd i rappresentanti del partito, n.d.r.) la gravità della situazione in tema di raccolta e smaltimento dei rifiuti nell'isola e valutato le richieste da sottoporre al governo regionale per affrontare in maniera organica e concreta l'emergenza". "Ci aspettiamo -

ha aggiunto Lupo -

che Musumeci oggi ci dica finalmente qual è il piano ordinario per affrontare la questione dei rifiuti e pensiamo sia il caso di prevedere un fondo perequativo per sostenere i comuni nella gestione di spese impreviste quale il trasporto dei rifiuti". Infine, Lupo ha chiesto: "Musumeci ci spieghi esattamente, tra l'altro, a cosa serviranno i poteri speciali che il premier Gentiloni sta pensando di accordarci. Per cosa saranno utilizzati?".

- Musumeci, prima di entrare in Aula, si è fermato a parlare con i giornalisti e ha annunciato che

. "La situazione è molto complessa, ma io non ho nulla da farmi perdonare", ha aggiunto

il presidente della Regione

, riferendosi al fatto che l'"emergenza strutturata" è precedente al suo arrivo a Palazzo d'Orleans. "Comunque io difficilmente mi piego e se scelgono di diventare polemici - ha detto, riferendosi in particolare al Pd che ha governato con Rosario Crocetta - allora ci sarà da divertirsi oggi in Aula".

Seduta del Parlamento regionale dedicata alla discussione unificata delle numerose mozioni che i parlamentari siciliani hanno presentato sul tema dei rifiuti . Alcune sono firmate anche da esponenti della maggioranza.: "Nessuno vuole mettere veramente le mani in ciò che puzza. L'immondizia puzza perché è legata alla mafia, alla criminalità. Per governare bene bisogna avere mani libere dagli speculatori, progettualità e lungimiranza".: "Sono qui a parlare in rappresentanza di migliaia di cittadini che vogliono contrastare l'attivazione della discarica per rifiuti speciali di Agira. Sono troppe le irregolarità che hanno caratterizzato l'iter burocratico per la discarica. Chiediamo di ritirare questo decreto perché abbiamo molti elementi per pensare di averne il diritto". Anche Pagana, come Trizzino prima di lei, ha apprezzato "l'immagine che della Sicilia, lei presidente Musumeci, ha dato il giorno delle disposizione programmatiche. Ma non pensa che questa discarica sia contraria a quell'immagine che ci ha raccontato? Ritirare la valutazione d'impatto ambientale per la discarica di Agira significa salvaguardare chi ancora scommette sull'entroterra siciliano, chi crede nell'agricoltura e nell'allevamento biologici. Per questo mi appello anche all'assessore Cordaro".: "Presidente Musumeci, noi vorremmo che oggi ci presentasse il suo progetto per superare la navigazione a vista tipica di questi ultimi 20 anni. Siamo di fronte a cifre che sono imbarazzanti. E la colpa è stata di una governance che ha avuto attenzione e benevolenza soltanto verso le grandi famiglie che gestiscono le discariche private. Abbiamo deviato i 94 milioni di euro destinati agli impianti di compostaggio verso nuove discariche. Qui non siamo di fronte all'assenza di risorse, quindi, ma si tratta di scelte di spesa. Questo è dolo politico". Fava poi ha riferito al governatore le criticità legate alla discarica per rifiuti speciali che dovrebbe sorgere ad Agira; un gruppo di manifestanti provenienti dall'Ennese segue l'Aula dal piazzale antistante Palazzo dei Normanni e al termine dell'intervento di Fava ha applaudito. "Il modo in cui è stato concepito il progetto è contro ogni norma e contro il buon senso"."Crocetta ha mantenuto soltanto lo status quo di Cuffaro e Lombardo. Certo, non è confortante che dopo pochi mesi dall'insediamento la poltrona dell'assessore all'Energia è ancora sguarnita.Accanto alla questione emergenziale serve programmazione, che manca da vent'anni". "Il primo step - suggerisce Trizzino - è la pianificazione dello smaltimento dei rifiuti organici. Bisogna avviare l'attivazione di tutti quegli impianti, sia pubblici sia privati, che al momento sono bloccati. Il punto fondamentale per Trizzino è:. "I punti che le chiediamo di prendere in considerazione sono - ha concluso -: separazione tra gestione della raccolta, dello smaltimento e del riciclo; semplificazione delle procedure per gli impianti di recupero e riciclo dei rifiuti; riorganizzazione della governance regionale al fine di superare le criticità legate alle precedenti gestioni; divieto di smaltimento dei rifiuti riusabili, riciclabili e non trattati".: "In questi cinque anni la situazione dei rifiuti in Sicilia è decisamente peggiorata". Aricò ha riportato i dati della Calabria: "Parliamo di 'profondo Sud' e poi la Calabria in un paio d'anni ha raddoppiato i dati della raccolta differenziata, arrivando oggi al 33%". Il deputato di Diventerà Bellissima ha poi attaccato il Pd: " Parlano di aggravio dei costi per i Comuni, ma come fanno a giudicare proprio loro che hanno governato fino a ieri?", si chiede. "Io ritengo che il problema si potrà risolvere. Non si capisce cosa ha fatto il governo precedente in cinque anni, ma questo governo deve programmare i prossimi tre anni e questo può essere il governo della svolta". Aricò, infine, ha suggerito al governatore di puntare sugli impianti di compostaggio. "I dati della raccolta differenziata sono scoraggianti, ma noi vogliamo dare sostegno al governo regionale affinché si possano avere i poteri speciali e spero che sulla questione ci sia compattezza politica".che ha fatto riferimento a un incontro con i sindaci autoconvocati:, eletto nell'Udc e oggi al gruppo Misto:sui rifiuti. Noi abbiamo avuto in questi ultimi cinque anni una gestione improvvisata e quindi è fondamentale che oggi il governo ci dica come vuole modificare la legge sulle Aro e sulle Srr. È bene che il presidente Musumeci chiarisca quali poteri ha chiesto al Governo nazionale, a quali norme vuole derogare e soprattutto per fare cosa. Il presidente deve chiarire quale è la strategia di medio-lungo periodo, oltre che per l'emergenza che è sotto gli occhi di tutti. Oggi abbiamo il dovere di chiudere una fase storica vergognosa, nella quale l’assenza della politica ha generato disservizi, sprechi e a volte anche malaffare".Il vicepresidente Di Mauro dà notizia dei ricorsi arrivati in merito all'elezione di alcuni deputati I manifestanti del comitato "Agira no discarica" seguono la seduta d'Aula sui rifiuti dal piazzale davanti all'Ars.quindi il vicepresidente Di Mauro sospende.