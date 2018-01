Col suo ciclomotore si è prima scontrato con un mezzo pesante che era parcheggiato, poi, una volta sbalzato dalla sella, è finito contro un furgone in transito: per questo il corpo senza vita è stato trovato ad alcuni metri di distanza dall'Aprilia Atlantic. E' una dinamica violentissima quella che viene a galla dai rilievi eseguiti in via Evangelista di Blasi dalla polizia municipale dopo l'incidente in cui è rimasto ucciso Emanuele Leto, 49 anni.. La tragedia all'alba, poco prima delle 7, quando Leto stava per recarsi al lavoro. Si occupava di interventi nel settore dell'edilizia, lascia una moglie e due figli. "Era un uomo che conosceva bene lo spirito di sacrificio - dice Rosario, un amico - non riesco ancora a credere a quello che è accaduto, abbiamo perso una persona molto preziosa che viveva per la sua famiglia e per il lavoro".il quartiere è oggi sotto choc dopo l'ennesima tragedia della strada: "Emanuele mancherà a tutti, non dimenticheremo mai la sua grande forza di volontà e il buon umore che riusciva sempre a trasmetterci - scrive Franco su Facebook lasciando un ricordo al suo amico -. Sono sconvolto, non riesco a rendermi conto di quello che è successo".Venticinque, contro i diciotto - tra quelli avvenuti su strade urbane ed extraurbane - dell'anno prima. In base al report che considera tutti gli incidenti rilevati a livello nazionale, le cause principali degli incidenti sono ancora una volta l'alta velocità, il mancato rispetto del codice della strada e la distrazione al volante.pochi secondi sul display dello smartphone possono infatti rivelarsi fatali. A quelli legati alle telefonate col tempo, si sono infatti aggiunti comportamenti sempre più pericolosi. I palermitani alla guida cattano sui social, rispondono ad sms, cercano contatti in rubrica, guardano video, accedono ai social network e addirittura selezionano file. Quella che prende vita è così una guida "alla cieca", soprattutto ad ogni semaforo che da rosso diventa verde.